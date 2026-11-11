在澳大利亚，参加AFLW的女子俱乐部黄金海岸太阳队没有向乔治娅·克莱登提供2027赛季的合同。据澳大利亚广播公司新闻报道，这名运动员将在几周后分娩，并且整个赛季都因“伤病（怀孕）”被列入球队非活跃名单。

俱乐部的决定

周二，黄金海岸太阳队表示，不会向克莱登和另一名球员西耶娜·麦克马伦提供2027年的合同。几周前，该俱乐部曾在Instagram上发帖祝贺克莱登怀孕。

前AFLW全澳最佳阵容成员、现任评论员凯特·麦卡锡表示，在职业生涯期间决定成为母亲的运动员需要得到更多保护，并获得产后重返赛场的真正机会。北墨尔本AFLW冠军成员伊利什·希林支持这一观点，并指出，在其他行业，类似情况可能会被视为歧视。

怀孕后回归的规则

AFLW集体协议允许怀孕后回归的球员在任何时候离开非活跃名单。为此，该运动员必须被俱乐部医生或AFL医疗工作人员认定为身体状况适合参赛。

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在该运动员缺席期间签约作为替代者的球员可以完成其一年合同。在这种情况下，球队有权在赛季结束前保留31人的阵容。

麦卡锡强调，这一问题不仅涉及俱乐部，因为阵容名额有限，它们被迫作出艰难的人事决定。她呼吁允许俱乐部将从怀孕和分娩假期归来的运动员保留在主力阵容名额限制之外。

2025年12月，卡尔顿也没有向前队长凯琳·彼得森提供2026赛季的合同，当时距离她第一个孩子出生已有数月。与此同时，埃森登本赛季将贝丝·基尼重新纳入主力阵容，她于去年生下孩子。

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