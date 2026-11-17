在美国，PGA巡回赛目前不计划在2027年为离开LIV Golf系列赛的球员推出新的回归计划。巡回赛首席执行官布莱恩·罗拉普在董事会会议后表示，Channel NewsAsia报道。

罗拉普指出，球迷希望看到最强的球员同场竞技，PGA巡回赛也认同这一立场。同时，他强调，巡回赛是一个会员制组织，因此其规则必须确保公平与竞争平衡，并将得到执行。

关于LIV Golf球员的决定

罗拉普表示，LIV Golf球员的问题已与PGA巡回赛的两个董事会进行讨论。他补充说，LIV Golf的破产程序仍在进行且较为复杂，因此巡回赛负责人没有预测可能的结果或个别运动员的决定。罗拉普表示，希望能在新年初提供更多信息。

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11月5日，在融资协议失败后，LIV Golf宣布将逐步停止运营。9月，该系列赛申请破产保护。此后，包括前世界排名第一的琼·拉姆在内的多名顶尖高尔夫球手宣布离开LIV Golf。

此前计划的条件

前LIV Golf球员通常会被PGA巡回赛禁赛一年。禁赛期从他们在该系列赛参加最后一场未经批准的赛事之日开始计算。今年1月，布鲁克斯·科普卡在去年12月离开LIV Golf后，使用了一项有时间限制的回归计划。

不过，这位五届大满贯冠军得主的回归意味着，他将在五年内失去获得PGA巡回赛球员股权计划潜在份额的资格。根据报道中引用的估算，这可能使科普卡损失5000万至8500万美元，具体取决于他的成绩和巡回赛的发展。拉姆、布赖森·德尚博以及英国公开赛冠军卡梅隆·史密斯也可以申请回归，但他们决定留在LIV Golf。该计划在为期三周的申请期后于2月2日关闭。

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