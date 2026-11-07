据天空体育报道，高尔夫球手琼·拉姆在阿拉伯联合酋长国阿布扎比举行的 Abu Dhabi Aldar Championship 中，在赛事最后一轮前取得领先。第三轮过后，这名西班牙球员以低于标准杆18杆的成绩领先，以一杆优势领先最接近的追赶者。

拉姆领先哈顿和拉波尔塔

周六在 Yas Links Golf Club，拉姆打出66杆，低于标准杆6杆。英格兰球员泰瑞尔·哈顿和意大利球员弗朗切斯科·拉波尔塔并列第二：两人均以67杆完成第三轮，总成绩均为低于标准杆17杆。

北爱尔兰球员罗里·麦克罗伊以低于标准杆16杆排名第四，落后领先者两杆。他在第三轮打出67杆，取得8只小鸟球、1个柏忌，并在第10洞吞下双柏忌。麦克罗伊一度并列第一，但在三杆洞第17洞吞下柏忌。

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斯科特没有吞下柏忌

澳大利亚球员亚当·斯科特以低于标准杆15杆位列第五。他在第三轮没有吞下柏忌，打出66杆。在决赛日前的前五名中，有三位 Masters 冠军得主：拉姆、麦克罗伊和斯科特。

阿布扎比赛事是 DP World Tour 两站季后赛中的第一站。共有70名高尔夫球手参赛，排名前50的球员将获得下周参加迪拜最终赛事的资格。麦克罗伊正在争夺个人第八个 Race to Dubai 冠军头衔，按照目前预测，他将升至 Road to Dubai 排名第二位，仅次于欧亨尼奥·查卡拉。查卡拉在第三轮打出67杆，以低于标准杆8杆的成绩并列第29位。

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