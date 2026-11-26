高尔夫球手MJ·达菲在HotelPlanner巡回赛赛季结束后获得了DP World Tour参赛卡，他表示正在接受脑肿瘤治疗。由于健康状况，这位37岁的运动员将缺席赛季初的比赛。天空体育新闻报道。

住院后的检查

达菲表示，在他发布Instagram帖文大约十天前，他因感染入院。经过多项检查后，医生未能确定感染源，但发现其脑部和肝脏有肿瘤。

进一步检查显示，肝脏的肿物为良性。同时，据这名运动员称，脑肿瘤的性质尚未确定。达菲表示，他正在服用强效药物以作用于脑部病灶，并指出自己身体状况并不理想。他补充说，医疗团队和神经外科医生已有治疗方案，而他本人决心在康复后重返赛场。

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DP World Tour参赛卡

在HotelPlanner巡回赛赛季中，达菲两次夺冠，并在Road to Mallorca总排名中位列第五，这确保了他获得参加DP World Tour的资格。在马略卡岛举行的HotelPlanner巡回赛总决赛中，他获得第三名。

此前，这名高尔夫球手在2022年美国公开赛两轮后领先，并在同一赛季通过Korn Ferry巡回赛获得参加PGA巡回赛的资格。2026年，他在赛季开始时世界排名在800名之外，但随后在DP World Tour赛事中三次跻身前十。

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