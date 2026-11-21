高尔夫球手金阿林在佛罗里达举行的LPGA女子巡回赛赛季收官战——CME集团巡回锦标赛第二轮打出一杆进洞，独自领跑赛事。据天空体育新闻报道，金阿林两轮过后成绩为低于标准杆15杆。

第16洞一杆进洞

在Tiburon Golf Club全长168码的标准杆3杆第16洞，金阿林使用7号铁杆第一杆直接进洞。她本轮还抓到7只小鸟球并吞下1个柏忌，64杆的成绩为当天最佳。

在打出一杆进洞前，金阿林并列位居排行榜第一，但随后在下一个标准杆5杆洞抓鸟。这让她领先现任两届赛事冠军吉诺·提提库尔3杆。此前曾赢得美国女子公开赛的金阿林，正向个人第四个LPGA巡回赛冠军发起冲击。

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领跑者的追赶者

提提库尔以67杆完成第二轮，在后九洞的7洞区间内抓到5只小鸟球。她将于周六在最后一组出发。

英格兰选手查莉·赫尔以总成绩低于标准杆11杆、落后提提库尔1杆的成绩位列其后。她第二轮未吞柏忌，抓到5只小鸟球。吉田优利、尹伊娜、刘艳、珍妮·贝和奥斯汀·金的成绩相同。

赫尔曾于2016年赢得CME集团巡回锦标赛。世界第一内莉·科达落后领跑者6杆。只有Race to the CME Globe赛季积分榜前60名高尔夫球手才能参加该赛事，冠军将获得400万美元。

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