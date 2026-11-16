高尔夫球手林迪·邓肯在Pelican Golf Club球场赢得The Annika赛事，拿下个人首个LPGA巡回赛冠军。她在最后一轮打出67杆，以低于标准杆16杆的总成绩结束比赛，领先韩国高尔夫球手崔慧珍两杆。

据天空体育新闻报道，这是35岁的邓肯第222次参加LPGA巡回赛，也是她在巡回赛征战十多年后获得的首个冠军。截至周五，她从未在LPGA赛事中并列领先。

决定性球洞

周日，在对手于第11洞抓下小鸟球后，邓肯落后崔慧珍两杆。然而，崔慧珍在第13洞三推吞下柏忌，两洞之后又吞下柏忌，两名球手因此战平。

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邓肯凭借第16洞的小鸟球取得领先：她的第二杆从旗杆右侧通过，爬上果岭后方的斜坡后滚至距洞约六码处。在第17洞，她从沙坑中将球打至距洞约20英尺处，并推进小鸟推，将领先优势扩大到两杆。在最后一洞，邓肯推进了一个四英尺的保帕推杆。

赛事结果

邓肯成为自2008年以来最年长的LPGA巡回赛首冠得主；当年莱塔·林德利在36岁时赢得了Corning Classic。崔慧珍连续第三次获得第二名，在127次LPGA参赛中仍未取得胜利。

柳海兰和吉田优利并列第三，朱莉娅·洛佩斯·拉米雷斯排名第五。内莉·科达时隔两个月首次参赛，她同样在最后一轮打出67杆，以落后冠军六杆的成绩获得第七名。

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