世界排名第一的内莉·科达在休战两个月后重返佛罗里达州LPGA巡回赛，在The Annika赛事首轮打出无柏忌的一轮。她在Pelican Golf Club打出63杆、低于标准杆7杆的成绩，落后领先者2杆，Sky Sports News报道。

赛事领先者

首轮过后，日本选手胜南和韩国选手崔慧珍并列领先——两人均以61杆、低于标准杆9杆结束当天比赛。胜南同样没有吞下柏忌，并在本轮末段连续抓下三只小鸟球，追平了崔慧珍。

另一名美国选手林迪·邓肯以62杆排名第三。她在本轮比赛中打出一杆进洞。阿莉森·科普兹也在三杆洞的第三洞打出一杆进洞，但当天以低于标准杆3杆完赛。

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其他高尔夫球手的排名

丹麦选手妮科尔·布罗赫·埃斯特鲁普和西班牙选手胡莉娅·洛佩斯·拉米雷斯位列四名并列第五的选手之中，成绩为低于标准杆6杆。英格兰选手洛蒂·沃德、爱尔兰选手利昂娜·马奎尔和西班牙选手卡洛塔·西甘达位列11名并列第九的高尔夫球手之中，成绩为低于标准杆5杆。英格兰选手查莉·赫尔以低于标准杆4杆完成本轮。

科达上一次参加LPGA巡回赛是在8月，9月她参加了索尔海姆杯，美国队在荷兰落败。她表示，在那项赛事后感到精疲力竭，需要休息。这位高尔夫球手说，重返赛场让她再次感受到比赛的激情。

科达已凭积分锁定LPGA年度最佳球员称号。在赛季最后两场赛事之一夺冠，可能让她获得进入LPGA名人堂的资格。本赛季她已赢得四个冠军头衔，其中包括6月赢得的个人首个美国女子公开赛冠军。

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