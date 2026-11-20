英格兰高尔夫球手查莉·赫尔在佛罗里达州那不勒斯举行的LPGA CME Group巡回锦标赛赛季收官战首轮打出66杆、低于标准杆6杆，排名落后于三位并列领先者一杆，BBC体育报道。

首轮后的领先者

在Tiburon Golf Club球场，澳大利亚选手卡里斯·戴维森、韩国选手金阿林和泰国高尔夫球手吉诺·蒂蒂库尔以低于标准杆7杆的成绩并列领先。世界排名第二的蒂蒂库尔在第12洞吞下柏忌后，于后九洞连续抓下5只小鸟。

赫尔是以落后领先者一杆开始本项赛事的9名选手之一。她在10年前赢得过这项比赛。赛后，这名高尔夫球手表示，在前一周末因臀部严重僵硬，她失去了挥杆感觉，并且在第一个发球台感到紧张。

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奖金及其他高尔夫球手的成绩

本次赛事由按积分排名的赛季前60名高尔夫球手参赛。选手们将角逐1100万美元的奖金池，冠军将获得400万美元。

另一位英格兰选手洛蒂·沃德打出6只小鸟和1个柏忌，以67杆、低于标准杆5杆结束当天比赛。世界排名第一的内莉·科达打出低于标准杆4杆的成绩，在第17和第18洞挽回杆数。如果她在周日获胜，她将获得进入LPGA名人堂的资格。如果科达最终排名不低于第六名，她还将超过安妮卡·索伦斯坦保持的职业生涯奖金纪录。

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