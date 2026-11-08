得克萨斯大学MD安德森癌症中心的研究人员发现，在照射前禁食24小时，可能有助于肠道在遭受辐射损伤后进行恢复。据ScienceDaily报道，肠道细菌Akkermansia muciniphila在这一过程中发挥关键作用。这项临床前研究的结果发表在《美国国家科学院院刊》上。

放射治疗尤其用于治疗胰腺癌、结直肠癌和妇科癌症。同时，它也可能损伤肿瘤附近的健康组织。小肠黏膜尤其脆弱：其受损可能导致恶心、腹泻和感染，严重病例则可能引发危险的并发症。

肠道细菌的作用

科学家发现，在24小时不进食后，小肠中的Akkermansia muciniphila数量增加。这种细菌会产生丙酸盐；该物质与禁食期间发生的其他代谢变化一道，会影响组蛋白——细胞中DNA围绕其包装的蛋白质。

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这些变化使与组织再生相关的DNA区域更易被获取。因此，具有恢复程序的肠道细胞群体增加。在随后接受照射后，这些细胞能够增殖，并参与修复受损的黏膜。

放射治疗的前景

为检验该细菌的重要性，研究人员选择性地将其从肠道中清除。在这种情况下，禁食不再产生同样的再生效果。只有在结合禁食重新引入Akkermansia muciniphila后，保护性反应才得以恢复，这意味着这两个因素中的任何一个单独使用都无法重现完整效果。

作者强调，这项工作属于临床前研究，仍需开展有人员参与的进一步研究。未来研究可检验是否能够在不禁食的情况下，通过有益细菌、其代谢物或饮食干预来激活类似机制。这可能有助于在癌症治疗期间保护健康组织。

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