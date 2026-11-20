美国商品期货交易委员会主席迈克尔·塞利格在华盛顿表示，包括Hyperliquid在内的区块链衍生品交易平台不会获得单独的监管规则。这类平台只有在获得必要批准后，或通过与注册交易所合作，才能向美国零售交易者提供永续期货，CoinDesk报道。

交易所适用统一要求

在由The Hill和The Block主办的Capitol Crypto Forum论坛上，塞利格强调，使用区块链并不能使交易平台免于遵守适用于传统衍生品交易所的要求。他表示，联邦监管应有助于确保加密货币交易在美国进行，而不是转移至海外平台。

作为加密货币公司进入受监管市场的例子，塞利格提到了Backpack交易所。该交易所本周获得了运营美国衍生品交易所和清算所的许可，并获注册为期货经纪商。

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基于Hyperliquid的交易计划

去中心化交易所Hyperliquid目前不向美国客户开放，但多家公司已在努力以受监管模式推出与其相关的产品。Kraken的母公司Payward于9月宣布，计划通过受委员会监管的Bitnomial Exchange，利用Hyperliquid区块链提供永续期货。这仍需获得批准。

Hyperliquid Strategies还表示，其子公司HypeStrat Markets已申请注册为期货佣金商。若获批准，这可能使美国客户能够在部署于Hyperliquid上的市场进行交易。

指控与监管不确定性

5月，CME Group和洲际交易所呼吁调查Hyperliquid上可能存在的市场操纵和潜在的制裁违规行为。与此同时，美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会均未公开宣布对该平台采取执法行动。周三，香港证券及期货事务监察委员会将Hyperliquid列入可疑虚拟资产交易平台名单，称其未获牌照，并怀疑其向香港投资者提供或推广服务。

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