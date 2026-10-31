在日本京都，Doshisha教育基金会理事会主席哈塔英二就冲绳县发生的一起造成两人死亡的船只事故道歉。这是他自3月16日事故发生以来首次举行记者会，《日本时报》报道。

哈塔就学生竹石朋香的死亡表示最深切的哀悼，并向所有相关人士致歉。在记者会上，他还为悼念这名女孩默哀一分钟。

Henoko海岸附近的事故

两艘载有学生和船员的船只在冲绳县名护市Henoko地区附近倾覆。事发时，当地正在开展一项教育项目，地点靠近一处美国军事设施的建设工地；该设施将接替位于宜野湾市的美国海军陆战队普天间航空基地的功能。

哈塔就记者会在悲剧发生七个半月后才举行致歉。他解释说，由于完整调查需要时间，Doshisha决定公布一份有关其行动的中期报告。此前，该机构于10月22日成立了一个委员会，以审查学校教育项目的政治中立性。

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教育部的意见与辞职

哈塔表示，在日本文部科学省认定学校安全系统存在严重问题后，他承担着沉重责任。该部门还表示，有关将普天间航空基地迁至Henoko地区的课程内容违反了规定教育政治中立性的《教育基本法》。

Doshisha负责人承认，和平教育仅从单一视角开展，并表示需要作出修正。他说，在为改善教育运营机构的管理体系创造条件后，他将辞职，但希望继续担任校长和理事会成员，以完成计划中的改革。

竹石朋香的父母在记者会后表示，他们感到难以言喻的不适。他们批评学校没有举行记者会，包括在教育部公布对教学内容的立场之后，并呼吁学校认真反思，对自身行为负责意味着什么。

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