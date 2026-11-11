社会照护委员会主席路易丝·凯西将表示，英格兰的成人社会照护体系已经变成一系列混乱的地方服务，缺乏共同愿景。她认为，历届政府实际上未能给予这一领域应有的重视，而目前该体系“没有人负责”，《卫报》报道。

因居住地而异的服务标准

凯西正在为对成人照护体系进行的大规模审查准备建议。预计她将强调，需要帮助的人所获得的体验因居住地不同而存在显著差异：服务标准、需求评估程序和等待时间均不相同。

她表示，私营部门已在照护领域占据主导地位，同时服务监管往往被证明无效。凯西还将指出，英格兰缺乏明确的社会照护治理体系，这使政府难以改善服务并将政策决定付诸实践。她认为，法国、德国和日本拥有更清晰的协调机制。

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呼吁采取新方法

预计凯西将呼吁采取新的照护组织方式，其基础是“正派、贡献以及照顾我们的邻居、亲人和我们自己的责任”。她认为，该体系已接近“清算时刻”。

首相支持由凯西领导的审查，并将其完成时间提前一年至明年。预计建立国家照护服务的计划将被纳入工党的下一份竞选纲领。首相还曾表示，他打算在下一届议会中，将取消国家养老金三重保障机制所节省的资金用于投资一个以苏格兰免费个人照护模式为基础的体系。同时，人们将支付住宿和餐饮费用。

在儿童和成人服务部门会议期间，凯西还将表示，她已书面同意Covid-19疫情调查的结论。调查主席希瑟·哈莱特此前称，成人照护部门在疫情期间“在某种程度上是次要的”。2020年3月至2022年7月期间，英国照护院中有超过4.3万人死于Covid-19。

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