哥伦比亚国会下院外交委员会主席伊丽莎白·杰伊-庞·迪亚斯在与中国驻哥大使朱京阳会晤时，重申遵守一个中国政策。中国驻哥伦比亚大使馆在九名哥伦比亚立法者访问台湾之际发布了这一消息，《南华早报》报道。

此前，朱京阳还会见了下院议长尼古拉斯·巴尔吉尔、第二副议长埃里克·贝拉斯科，以及前总统古斯塔沃·佩特罗领导的左翼联盟“历史公约”的代表。哥伦比亚政府未就代表团访问台湾一事公开置评。

中国大使馆的抗议

代表团中的一名参议员称台湾驻波哥大代表为“大使”后，中国大使馆提出抗议。中国外交使团称，台湾是对哥伦比亚关系中的“第一条不可逾越的红线”。

此次访问的九名成员代表七个政治力量——从“历史公约”到总统阿韦拉尔多·德拉埃斯普里利亚的右翼盟友。中国大使馆称，哥伦比亚外交部长奥马尔·布拉对朱京阳表示，该国对一个中国政策的承诺“从未改变，也不会改变”。

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围绕访问的争议

代表团成员、参议员阿格梅特·埃斯卡夫在中国外交官称这些立法者“无能”后要求得到尊重。朱京阳表示，议员访问台湾是“对中国内政进行不当干涉的严重错误”，并补充说：“尊重以尊重赢得。”

埃斯卡夫在一封公开信中回应称，将议员称为“无能”和“被操纵”不符合一名获认可外交官的身份。与此同时，台湾外交部长林佳龙在台北接见了哥伦比亚代表团。代表团团长、下院第一副议长西蒙·莫利纳表示，打算推动有助于便利赴台旅行和与台湾贸易的政策。

哥伦比亚于1980年将外交承认从台北转向北京。中国是该国仅次于美国的第二大贸易伙伴。

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