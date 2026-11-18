美国参议院军事委员会主席罗杰·威克表示，在美国海军航空母舰上恢复使用蒸汽弹射器是不可接受的。据The War Zone报道，他是在就洪高出任美国海军部长举行的确认听证会上作出这一表态的。

围绕起飞系统的争议

此前，美国总统唐纳德·特朗普指示海军制定计划，在未来的福特级航空母舰USS Doris Miller上，替换电磁飞机弹射系统EMALS和先进武器升降机AWE。该计划涉及改用蒸汽和液压系统。

民主党参议员蒂姆·凯恩在听证会上表示，同时操作过蒸汽弹射器和电磁弹射器的水兵对EMALS给予了积极评价。他说，改变已经设计完成的方案或回归先前的技术，将增加成本并削弱航空母舰的能力。

福特计划面临的风险

EMALS和AWE曾出现可靠性和维护问题。但据该媒体称，替换它们将需要进行大规模重新设计：福特级舰艇的设计、动力系统和飞行甲板布局均是围绕这些技术建造的。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

USS Gerald R. Ford目前是唯一一艘正在服役的该级航空母舰。未来的USS John F. Kennedy于9月完成初步验收，但尚未加入舰队。USS Enterprise正在建造中，USS Doris Miller的建造合同已签署。三艘舰艇的工程均落后于进度计划。

参议院的立场

代理海军部长洪高表示，与EMALS和电磁升降机相关的延误使该计划推迟了七年。他还称，五年内美国可能只有9艘航空母舰，而不是11艘，并补充说他希望加快这一进程。同时，洪高没有明确回答是否支持恢复蒸汽弹射器。

参议院拨款委员会在2027财年国防预算草案的说明文件中警告说，这种重新设计可能耗资数十亿美元，并使该计划延误多年。该委员会要求海军提交一份比较分析，涵盖系统效能、成本、人员需求，以及可能的重新设计对航空母舰作战能力的影响。

关注我们在