NPA主席乌加里·诺娜辞职——澳大利亚广播公司新闻

NPA Family and Community Services董事会主席兼董事会成员乌加里·诺娜在澳大利亚宣布辞职。她在Facebook上公布了这一消息，当时澳大利亚广播公司新闻开始预告《Four Corners》节目对昆士兰州最北部Injinoo Child Care Centre虐待儿童事件的调查。

诺娜表示，她在工作14年后将辞去两个职务，但未解释作出这一决定的原因，也没有提及Injinoo丑闻。自围绕该组织儿童照护机构的丑闻开始以来，她的辞职是NPA董事会层面的首次变动。

前员工被判刑

该中心前员工埃德温娜·林于6月被判处四年监禁，最早可在一年后申请假释。2024年，她在三天内对三名男孩实施了82次身体攻击。年龄最小的孩子仅13个月大。

昆士兰地区法院法官迪恩·莫尔宗KC称，林的行为残酷且带有施虐性质，也是对信任的严重背弃。他表示，她完全不适合从事儿童照护工作。

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对NPA管理层的质疑

在接受《Four Corners》采访时，诺娜为NPA的做法辩护，并表示自己没有观看记录下虐待行为的监控录像。她还称，该组织员工没有受到纪律处分。

州监管机构曾指出NPA儿童照护机构的运营存在系统性缺陷，包括管理、监督和风险评估方面。诺娜声称，NPA在得知这些事件后立即联系了警方。与此同时，昆士兰警方表示，调查是在一名社区成员于2024年9月13日报案后启动的——当时林已被该中心解雇。

《Four Corners》还发现，Injinoo是473家在国家质量体系之外运营的儿童照护服务机构之一。这类机构不适用大多数澳大利亚儿童中心所遵循的相同国家标准、评估程序和公开评级。

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