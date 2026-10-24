肯尼亚橙色民主运动党（ODM）主席格拉迪斯·万加在洛德瓦尔表示，该党预计在2027年选举后与总统威廉·鲁托所属的联合民主联盟（UDA）平等分享权力。她称，UDA应提名总统候选人，而ODM将争取副总统职位。据Nation Kenya报道。

谈判条件

万加在一系列纪念集会上向图尔卡纳县ODM支部的代表发表讲话。她表示，在该党领袖拉伊拉·奥廷加去世后，党已经克服了内部不稳定，并保留了大多数支持者。

万加表示，为了就最高国家职位的分配进行谈判，ODM必须在肯尼亚各选区赢得大量民选席位。她认为，这将使该党能够要求获得十个部长职位。她还呼吁当地支部加强基层组织，并与代表协调工作，而不是仅仅专注于选择候选人。

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争夺图尔卡纳

议员朱内特·穆罕默德表示，图尔卡纳仍然是ODM的支持基地。他说，该党力争夺回县长职位，并在地方选举中赢得其他席位。ODM副领袖辛巴·阿拉蒂承诺，将提前举行公平的党内初选，以确定县长候选人。

奥廷加去世后，ODM在图尔卡纳输掉了两场补选，其县级支部分裂为两个派系。两个派系分别由议员阿里科·纳莫伊特和埃克沃·纳布因领导，两人也都希望成为ODM参加县长竞选的候选人。该党总书记凯瑟琳·奥曼约呼吁代表避免内部争端，并吸纳新成员。

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