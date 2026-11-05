北约议会大会主席马科斯·佩雷斯特雷略在访问阿联酋阿布扎比期间，呼吁深化北约与中东国家之间的伙伴关系。他表示，欧洲与波斯湾地区的安全紧密相连，双方可以交流在乌克兰和伊朗战争中获得的经验。

据《国民报》报道，佩雷斯特雷略强调，在现代世界中，没有任何国家能够独自行动，因此应加强与伙伴的合作。他还指出，中东地区的动荡会显著影响欧洲，正如欧洲危机也会影响该地区国家一样。

反无人机的经验

佩雷斯特雷略称阿联酋是应对能力和韧性的典范，并提及该国抵御伊朗袭击的防御行动。该报报道称，在战争期间，德黑兰以弹道导弹和无人机袭击邻近海湾国家，回应美国和以色列的打击。阿联酋遭受的袭击次数最多：该国遭发射逾550枚弹道导弹和2265架无人机，其中大多数在抵达目标前被拦截或摧毁。

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这位议会大会主席表示，乌克兰和海湾国家可以在应对新型作战手段方面相互借鉴经验。侵略国俄罗斯在针对乌克兰的战争中广泛使用伊朗设计的“见证者”无人机，伊朗也曾将其用于攻击海湾国家。今年3月，乌克兰专家抵达阿联酋、卡塔尔和沙特阿拉伯，就应对无人机袭击提供咨询；总统弗拉基米尔·泽连斯基提议向该地区供应低成本拦截无人机。

伊斯坦布尔合作倡议

佩雷斯特雷略将发展北约于2004年启动的伊斯坦布尔合作倡议列为加强联系的途径之一。该倡议是北约与阿联酋、科威特、卡塔尔和巴林开展互动的机制。他表示，这项倡议需要得到发展、落实和加强。

北约及其海湾伙伴国的代表于2026年7月在安卡拉举行的北约峰会期间会面。在这些会谈中，启动了海上安全和反无人机领域的大型项目。佩雷斯特雷略还表示，所有北约国家均在2025年达到国防开支占国内生产总值2%的目标，并正朝着到2035年将国防需求开支提高至国内生产总值5%的新目标迈进。

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