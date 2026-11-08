法律与公正党主席雅罗斯瓦夫·卡钦斯基呼吁取消原定于11月8日和9日在波兰举行的所有示威活动。在克拉科夫主广场发生致命袭击、波兰宣布全国哀悼后，这一呼吁随即提出，RMF24报道。

呼吁取消示威活动

PiS发言人拉法乌·博赫内克在社交平台X上表示，卡钦斯基呼吁取消因政府联盟就宪法法庭所采取行动而组织的活动。据他称，这名政治人物要求这样做，以示对克拉科夫袭击事件中无辜受害者的尊重。

波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基签署命令，宣布11月8日和9日为全国哀悼日。同时，内政和行政部发言人卡罗利娜·加文茨卡表示，目前尚未决定取消独立日活动，包括在华沙举行的独立游行。

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克拉科夫主广场袭击事件

11月7日晚，一名蒙面的24岁男子驾车冲入克拉科夫主广场的人群，随后开枪。6人死亡，另有16人受伤，其中包括袭击者。两名警察也受伤；据RMF24报道，其中一人正在医院与死神搏斗。

在袭击者位于奥斯特罗维茨-希维恩托克日斯基的住所发现了3人的遗体——两名女性和一名男性。据RMF24报道，他们是其21岁的妹妹和父母。华沙计划加强安全措施：增加警察人数，并在皇家大道设置路障。

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