尼日利亚扎姆法拉州马拉杜纳地方议会主席萨努西·多萨拉表示，在对吉丹-塔巴村的袭击中，一家12名成员死亡。据他称，死者包括父亲、他的妻子和年幼的孩子。

房间内起火

据Premium Times报道，袭击发生在周六晚间。据Vanguard援引的一名当地消息人士称，当武装人员进入多萨拉-比尔宁-卡亚地区的社区时，穆罕默杜·萨尼一家躲进了一间房间。

该消息人士称，袭击者要求人们打开房门，在遭到拒绝后放火焚烧房间周围区域。多萨拉周日主持了死者的葬礼祈祷仪式，他表示，这些人死于高温，而非直接接触火焰。

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居民遭绑架

在这次突袭中，还有数名村民被绑架。据该议会主席称，当地志愿者拦截了袭击者，与他们交火并解救了部分被绑架者。由于社区局势紧张，被绑架者的确切人数尚未确定。

尼日利亚媒体对死亡人数给出了不同数据。多萨拉称有12名受害者，LEADERSHIP称有11人，而《Daily Post》引用的记者巴卡茨内称有13人死亡：萨尼·丹瓦沃及其12名家庭成员。LEADERSHIP还报道称，穆罕默杜·萨尼与当地一个志愿者组织有关联，并且可能因反对武装团体而成为袭击者的目标。

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