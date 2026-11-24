美国参议院情报委员会主席汤姆·科顿表示，在黄仁勋重返英伟达总裁兼首席执行官职位后，国会应调查围绕英伟达和新加坡公司Megaspeed的情况。据The Hill报道，总统唐纳德·特朗普支持恢复黄仁勋的职务，而英伟达股价周一上涨超过30%。

芯片出口管制

科顿在X上写道，他从一开始就警告政府，中国可能通过走私和远程访问获得最先进的美国芯片。该参议员称，围绕英伟达和Megaspeed的争议只是一个更广泛问题的一部分，并表示国会将通过有关芯片出口管制的两党法案，其中包括他的《芯片安全法案》。

美国官员怀疑，Megaspeed从英伟达购买了价值数十亿美元的先进芯片，可能规避了出口限制。美国商务部本周以国家安全考量为由，将Megaspeed和其他几家东南亚公司列入贸易黑名单。

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参议院听证会

黄仁勋将于12月3日在参议院银行委员会作证。一些共和党人还呼吁听取商务部长霍华德·卢特尼克的证词，了解该部门为何此前没有禁止向Megaspeed销售芯片。

参议院银行委员会成员约翰·肯尼迪认为，商务部可能故意允许英伟达和Megaspeed规避出口限制。他呼吁让卢特尼克和财政部长斯科特·贝森特在宣誓后作证，以获得有关各部门行动问题的答案。

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