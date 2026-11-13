在以色列，塞法迪超正统派政党沙斯党的领袖阿里耶·德里已启动内部调查，以查明该政治力量在最近一次选举中表现不佳的原因。该党失去了约一半的政治影响力，据《耶路撒冷邮报》援引Walla报道。

来自地方代表的报告

上周，德里召集了党内代表，其中包括市政层级官员。他要求他们在约一周内提交详细数据，包括相关地区的投票结果、支持率下降原因的分析以及下一步行动建议。

据该媒体报道，德里强调，他不希望收到淡化失败规模或粉饰局势的报告。他呼吁代表们提出尽可能尖锐且令人痛苦的结论，认为这对于党的恢复是必要的。

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关于该党选民的讨论

沙斯党在城市和政治支持基础地区拥有广泛的活动人士和代表网络。此前，这一网络被用于动员选民并提高投票日的投票率，如今将被用于分析失败原因。

Walla在该党内的一名消息人士将支持率流失与围绕军事征兵问题日益激进的言辞，以及沙斯党与超正统派环境的靠拢联系起来。该消息人士称，在竞选末期试图争取传统犹太选民已经太迟。正如《耶路撒冷邮报》指出的那样，党内越来越多地谈及沙斯党身份认同及其选民基础更深层的危机。

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