SK集团董事长崔泰源在韩国利川举行的集团高管研讨会上提出“AI飞轮”战略。该战略设想将集团的半导体、基础设施和能源业务与新的人工智能服务相结合，《韩国先驱报》报道。

从芯片到AI服务

SK 2026研讨会于周四至周六在京畿道利川的SKMS研究所举行。约50名高管参加了会议，其中包括执行副会长崔在元和SK Supex委员会主席崔昌源。

崔泰源呼吁子公司突破传统商业模式，将集团重新定位为一家AI领域的公司。他表示，在人工智能时代，没有一家公司能够独自完成所有事情，因此需要与全球合作伙伴开展开放合作，以增强能力并加快发展。

根据该战略，SK的AI芯片将支持AI工厂的扩张。集团认为，这将增加对电力、能源基础设施和服务的需求，而这些领域的增长将推动对半导体和创新的新投资。

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运营转型

SK还计划扩大在AI模型和应用领域的布局，并参与所谓的代币经济，即计算资源和人工智能服务可以成为交易对象的经济模式。

研讨会参与者讨论了新的机遇和潜在风险，并同意继续推进Portfolio Rebalancing 2.0计划，以优化低效运营并强化核心业务领域。集团计划在其流程中推广AI的实际应用，以提高生产率和盈利能力。

SK hynix正在升级其“智能”工厂，利用AI和数字孪生提高生产效率。SK Innovation已在Ulsan CLX园区引入本体流程图，将设备和运营数据结合起来，以提升生产表现。SK Telecom正在实现网络和服务管理自动化，而SK Gas则利用AI分析市场状况并系统整理运营知识。

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