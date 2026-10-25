10月24日，巴西联邦最高法院院长埃德松·法钦给予高级选举法院三小时，以说明对运送原住民选民前往投票站的限制。该决定在定于10月25日举行的总统选举第二轮投票前一天作出。

据The Rio Times报道，法钦并未中止选举法院的裁定，只是要求作出解释。这一要求是在巴西总检察长保罗·戈内特提出申请后发出的，戈内特请求恢复帕拉州第五联邦民事法院就运输计划作出的裁决。

运输须事先获批

10月23日，高级选举法院院长卡西奥·努内斯·马尔克斯裁定，联邦机构开展的每一次选民运输行动都需要获得主管选举法官的事先许可。申请中必须注明运输工具、司机、时间表、路线和上车地点。

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该规定适用于国家原住民事务基金会Funai、原住民健康特别秘书处Sesai以及原住民事务部。法院不同意自动认定其船只和车辆已获准用于运输。

放宽程序

10月24日晚些时候，努内斯·马尔克斯部分修改了自己的决定。法官现在可以根据按选区制定的行动计划批准运输，而无需逐次行程分别审批。同时，法院批准仍然是强制性的。

地区选举法院还被指示接受逾期提交的申请，并逐案考虑其执行的可能性。据该报报道，在10月4日的第一轮投票中，原住民选民的缺席率为26%，而全国总体缺席率为20%。

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