以色列选举委员会主席、最高法院法官诺阿姆·索尔贝格表示，即使有关外部干预的怀疑得到证实，也不会损害选举程序的完整性以及议会选举结果的整体有效性。PBS NewsHour报道。

应选举委员会请求，国内安全局辛贝特已就可能存在的外部影响投票行为展开调查。总理本雅明·内塔尼亚胡所属的利库德集团在没有证据的情况下声称，阿拉伯政党据称“窃取”了选举，而内塔尼亚胡所在阵营在此次选举中失去了议会多数席位。

利库德集团还对选举委员会主席的立场提出质疑。该党表示，一方面承认存在严重指控，另一方面又称这些指控不会影响最终结果，令人难以理解。

涉嫌贿选案

周日，警方放宽了对涉嫌贿选案中三名嫌疑人里的两人的限制措施。在10月27日投票站开放前，三名政治活动人士因持有装有现金的信封被拘留，执法部门认为这些现金可能被用于贿赂选民。两天后，警方又拘留了四名嫌疑人。

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执法部门称，被拘留者与伊斯兰主义政党拉阿姆党有关联，但该党予以否认。法官对警方提出的对三名嫌疑人实施进一步限制的申请表示质疑或予以驳回。其中一人以未说明的条件获释，另一人被居家监禁八天，第三人的拘押期限则延长两天。

议会席位分配

内塔尼亚胡盟友组成的阵营在拥有120个席位的以色列议会中赢得53席，而由其主要竞争对手加迪·艾森科特领导的政党阵营获得48席。包括拉阿姆党在内的阿拉伯政党另获19席。内塔尼亚胡的反对者合计拥有足以组建新政府的席位，尽管尚不清楚他们能否达成协议。

拉阿姆党领导人曼苏尔·阿巴斯称，该党获得了八个席位，他称这些拘留行动不民主，并且是试图影响选举结果。艾森科特指责内塔尼亚胡通过暗示卡塔尔支持反对派，组织了一场旨在使投票失去合法性的运动。卡塔尔否认资助旨在影响选举结果的活动。

选举结果预计将于周三正式确认。此后，总统艾萨克·赫尔佐格将与各党进行磋商，并选择他认为最有可能组建联合政府的候选人。

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