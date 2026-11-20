研究人员分析了中国和韩国医疗调查中的逾9.1万条观察记录，发现45岁及以上人群的头痛与较差的自评听力之间存在关联。据News-Medical报道，在考虑一系列医疗和行为因素后，报告头痛的人报告听力障碍的几率大约高出70%。

来自两国的数据

该研究发表于《BMC Public Health》期刊。科学家使用了2011年至2018年中国健康与养老追踪调查中的61,795条观察记录，以及2012年至2018年韩国老龄化追踪调查中的29,853条观察记录。同一人可以在研究的多个调查轮次中参与。

参与者以五分制自行评估听力。对于横断面分析，“差”和“一般”的评分被归入听力障碍类别，其他评分则归入良好或优秀听力类别。在对年龄、教育程度、吸烟、饮酒、肩痛和关节炎进行校正后，头痛与中国受访者自评听力障碍几率高出69%相关，在韩国则高出75%。

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长期分析中的小幅差异

科学家还单独分析了7,042名完成全部四轮调查的中国参与者的数据。报告头痛者的平均听力评分在五分制中低0.17分。作者指出，这样的差异不太可能被个体察觉，但可能在人群层面具有意义。

这项研究属于观察性研究，因此无法确定头痛是否先于听力恶化，也无法确定两者之间是否存在因果关系。参与者在同一次访谈中报告了两项指标，这可能影响结果。作者列出的其他局限性包括未纳入可能损害听力的药物使用情况、可能存在的样本偏差，以及未对数据进行加权。研究人员认为，在评估将头痛相关问题用于筛查的可能性之前，需要开展采用客观听力检测的前瞻性研究，同时考虑噪声影响、药物和助听器使用情况。

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