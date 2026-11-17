在以色列，阿拉伯政党联合名单主席艾哈迈德·提比当选以色列议会副议长。他同时领导塔阿勒党。这项任命是选举后议会职位分配的一部分，The National报道。

联合名单和拉阿姆党在阿拉伯选民投票率上升后共赢得19个席位。这可能使这些力量对该国下一届政府的组建产生影响。

联合政府谈判

新一届以色列议会在政府尚未组建的情况下宣誓就职。10月27日的选举使总理本雅明·内塔尼亚胡失去议会多数席位，但其对手加迪·艾森科特同样没有明显的组阁途径。

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以色列总统伊萨克·赫尔佐格委托艾森科特组建政府。提比领导的联合名单支持他，但与阿拉伯政党达成协议对其他潜在的联合政府成员而言可能较为敏感。如果艾森科特未能在获分配的28天内组建内阁，内塔尼亚胡很可能将获得组建联合政府的机会。如果他也未能成功，另一名候选人可能会尝试组建政府；若仍告失败，将举行新的选举。

外交与国防委员会

右翼政党“以色列是我们的家园”领导人阿维格多·利伯曼被任命为议会外交与国防委员会主席。他表示，计划召集以色列军队、摩萨德情报机构、辛贝特安全机构的负责人以及警察总监出席会议。

利伯曼表示，警方与辛贝特之间存在太多漏洞，他称这些漏洞不合理且不合逻辑。他说，该委员会还将审议有关可能存在外国干预的报道，包括试图影响选举的行为，以及兵役和征兵法问题。

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