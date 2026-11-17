台湾立法院国民党党团力争在周五前完成一项法案的三读，该法案将于今年向每人发放2万新台币，约合608美元。这项倡议名为《经济成果共享分配与民生稳定特别条例》，《台北时报》报道。

国民党的提案

上个月，国民党党团提议将每人发放金额提高至2万新台币，并在今年实施。10月16日，该法案的一读获国民党和台湾民众党立法委员支持，两党在立法院合计拥有多数席位。

党团书记长许宇甄表示，计划将该法案送交跨党派协商。她称，政府今年的税收大幅超过初步估算，因此这些资金应返还给民众。

根据她援引的财政部数据，截至上月底，中央政府实际税收已达2.857942万亿新台币。这比今年前10个月计划的2.067221万亿新台币高出7907.21亿新台币。

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政府和央行的立场

许宇甄表示，每人发放2万新台币将需要约4714亿新台币，不到所述超额收入的一半。国民党还支持为普遍发放建立永久性法律框架，规定启动条件、资金来源和资金分配程序。

与此同时，行政院秘书长张惇涵指出，立法院在过去一个月提出或通过的法案，可能使政府支出增加约6000亿新台币。政府坚持三项原则：不增加借款、不削减其他项目，并依照法律和宪法行事。

中央银行总裁杨金龙对立法委员表示，今年的高税收使普遍现金发放成为可能。同时，他认为将这种做法变为永久机制并不恰当，尤其是在仅依靠债务融资的情况下。

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