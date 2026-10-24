10月22日，洪都拉斯与圣座在梵蒂冈签署了一项包含25条的协议，为天主教会的活动提供法律保障，包括其学校、慈善机构和礼拜活动。该文件由洪都拉斯总统纳斯里·阿斯富拉和圣座国务卿彼得罗·帕罗林枢机在宗座宫条约厅签署。

据《里约时报》报道，该协议确认教会的法人资格，以及其独立管理自身事务和自由任命神职人员的权利。协议还规定了宗教自由保障，包括礼拜自由，并承认基于良心理由拒绝实施某些行为的权利。

告解秘密与牧灵活动

该条约的一项规定无条件、无限制地保障天主教告解秘密的不可侵犯性。此外，文件以类似于保护告解秘密的方式，保护牧灵工作人员的职业保密义务——包括提供牧灵支持的平信徒和教会雇员。

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教会还将能够设立教育和慈善机构，并在社会、教育、医疗和监狱机构中开展牧灵服务，无论是公立还是私立机构。该协议规定促进为军人和警察工作人员提供灵性关怀。

该协议仍须获得批准

已签署的文件不会立即生效。双方必须完成各自的批准程序，随后协议将在交换批准书之日开始生效。

洪都拉斯代表团成员包括外交部长米雷娅·阿圭罗·德·科拉莱斯、总统事务部长胡安·卡洛斯·加西亚·梅迪纳，以及驻圣座大使吉利亚姆·诺埃米·戈麦斯·希法罗。梵蒂冈方面，国家关系秘书保罗·理查德·加拉格尔及国务秘书处官员也出席了仪式。

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