洪都拉斯宣布在该国最大的保护区——里奥普拉塔诺生物圈保护区实施为期36个月的环境紧急状态。11月10日发布的总统令规定，在三年内拨款15亿洪都拉斯伦皮拉，约合超过5500万美元，用于遏制环境退化，Mongabay报道。

资金与区域保护

总统法律顾问罗伯托·萨卡帕表示，该倡议旨在将对威胁的应对转变为拥有明确资源和机构责任的常态化工作模式。自然资源与环境秘书处、国防秘书处以及森林保护研究所将参与相关措施。

根据官方声明，这些机构将协调资源和能力，以保护该保护区的森林、生物多样性和生态系统。野生动物保护协会洪都拉斯项目主任埃德加德·埃雷拉·斯科特推测，这笔资金可能会用于加强执法机构在该地区核心区的部署，包括设立新的巡逻点。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

里奥普拉塔诺面临的威胁

该保护区面积超过83.2万公顷，位于格拉西亚斯-阿迪奥斯、科隆和奥兰乔省，靠近尼加拉瓜边境。这里居住着米斯基托人、佩奇人和加里富纳人原住民社区。该地区的一部分于1982年被列入联合国教科文组织世界遗产名录，自2011年以来一直被列入濒危世界遗产名录。

报道称，该保护区位置偏远，使其易受森林砍伐、非法毒品交易、畜牧业扩张、黄金开采、野生动物贸易和道路修建的影响。森林保护研究所表示，2023年至2025年期间，那里至少有6691公顷森林被砍伐。

2024年，洪都拉斯国家国防与安全委员会已在零毁林决定的框架内，对全国所有森林宣布紧急状态。与此同时，环保组织批评该倡议的实施情况，指出森林砍伐仍在威胁保护区。

关注我们在