香港金融管理局（HKMA）与银行间网络Swift正测试利用代币化存款进行不同货币的跨境支付。汇丰银行、渣打银行和中国银行已加入该倡议，CoinDesk报道称。

整合支付平台

作为该倡议的一部分，计划将Swift的区块链账本与Project Ensemble连接起来，后者是香港用于代币化资产和存款结算的平台。该项目具有研究性质：参与者将研究代币化存款如何支持全天候可用的国际业务。

代币化存款是以区块链形式呈现的银行账户资金。它们不同于由私营公司发行的稳定币。这一机制可能使银行能够全天候进行跨境支付，同时将存款关系和客户关系保留在银行体系内。

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继续开展数字货币相关工作

香港与Swift自2023年起展开合作，当时双方开始研究央行数字货币系统互操作的可能性。央行数字货币是由中央银行发行的本国货币数字版本。

连接全球超过11,500家金融机构的Swift表示，其目标是连接各国的新支付系统。同一天，摩根大通和新加坡银行星展银行宣布连接各自的存款区块链网络，允许获批客户在新加坡与美国之间转移代币化美元，包括在周末。

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