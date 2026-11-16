11月16日，香港在其视频监控摄像头网络中启用了基于人工智能的人脸识别功能。这些新工具成为警方SmartView行动的一部分，该行动旨在加强对公共场所的监控，以维护国家安全并预防犯罪，Channel NewsAsia报道。

系统功能

警务处处长周一鸣表示，这项技术将增强现有监控系统的能力，并为守法公民提供保护。保安局局长邓炳强去年向立法者表示，人工智能功能将用于监控人群、读取车辆牌照以及追踪犯罪嫌疑人。

摄像头网络扩展

自SmartView于2024年启动以来，警方已在香港安装约5000个监控摄像头。执法部门将其使用与侦破近2200宗案件及逾2800宗逮捕联系起来。

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根据提交给立法机关的文件，当局计划到2028年将摄像头数量增至6万个。一名接受法新社采访的居民对该系统可能被不当使用以及收集人脸数据表示担忧。另一名居民表示，有必要以透明的方式使用这些数据。周一鸣对当地媒体表示，警方理解这些担忧，且不会滥用新系统。

关于生物识别监控的讨论

中国已在监控系统中广泛使用人工智能，这引发了国际人权组织的担忧。澳大利亚战略政策研究所在去年的一份报告中警告称，这类工具使中国政府能够实现审查自动化、加强监控，并预先压制异见。2024年，欧盟禁止出于执法目的在公共场所使用实时远程生物识别系统，同时规定了个别例外情况。

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