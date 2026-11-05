香港法院依据《国家安全法》，以勾结外国势力罪判处30岁的民主派活动人士黄之锋10年监禁。BBC News报道称，黄之锋此前已对去年提出的最新指控认罪。

黄之锋已被羁押六年，目前正因颠覆活动服刑。当针对他提出最新指控时，他原本应在明年初获释。法官裁定，新10年刑期中的两个月零两天将与其现有刑期同时执行。

控方说法

检察官表示，黄之锋与其他活动人士，包括流亡中的罗冠聪，一同游说对北京实施外国制裁和封锁。法庭审理涉及2020年7月至11月底期间的行为。

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黄之锋和罗冠聪是民主派政党Demosisto的共同创始人，该党于2020年停止运作——同年，北京在香港实施《国家安全法》。该法律的批评者称，其压制了异议；而当局则称该法对于维持稳定是必要的，并否认削弱了香港的自治权。

抗议运动的象征之一

黄之锋在青少年时期便已成名：2011年，他14岁时共同创立了学生行动组织Scholarism。次年，该组织聚集了超过10万人，抗议在学校推行强制性“爱国教育”的计划，随后当局放弃了这些计划。

到2014年，黄之锋已成为香港民主运动最广为人知的代表人物之一，也是被称为“雨伞运动”的公民不服从运动参与者之一。人权组织国际特赦组织此前表示，这项新指控反映出当局对知名异见人士的担忧，以及其尽可能长期将他们关押在狱中的意愿。

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