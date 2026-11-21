Aprilia车手马尔科·贝泽基在波尔蒂芒举行的MotoGP葡萄牙大奖赛中夺得杆位，并在阿尔加维赛道创下单圈纪录。他在排位赛中跑出1分37.201秒的单圈成绩，领先杜卡迪车手马克·马尔克斯近半秒，据Channel NewsAsia报道。

贝泽基领先马尔克斯

在阴天进行的Q2排位赛中，马尔克斯起初领跑计时榜，但贝泽基做出最快圈速，夺得发车位第一名。VR46 Racing车手法比奥·迪·詹南托尼奥将与他们一同从前排起跑。

贝泽基称，由于与练习赛相比，比赛条件不同且更具挑战性，这一天并不轻松。他表示，自己在排位赛中决定承担更多风险，因为发车位置对冲刺赛和正赛都很重要。

Aprilia车手豪尔赫·马丁将从第七位起跑。为了将争冠悬念延续至瓦伦西亚的最后一站，他需要在葡萄牙站后落后马尔克斯不超过36分。在最后两轮之前，马尔克斯领先马丁60分，总计还剩74分可争取。如果赢得冲刺赛，他就能夺得个人第八个MotoGP冠军。

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排位赛第一阶段发生事故

Trackhouse车手劳尔·费尔南德斯取得第四快成绩。第二排发车位还将由Gresini Racing车手亚历克斯·马尔克斯和KTM车手佩德罗·阿科斯塔占据。

本田车手迪奥戈·莫雷拉摔车后，Q1赛段因红旗而暂停：这名巴西车手被甩出摩托车，但避免了严重受伤。莫雷拉立即起身，他的最快圈速足以让他与顶替杜卡迪受伤车手弗朗切斯科·巴尼亚亚的伊克尔·莱库奥纳一同晋级Q2。

组织方将冲刺赛改至当地时间14时30分举行，比原计划提前30分钟。原因是预报将出现恶劣天气，医疗直升机可能无法起飞。

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