法拉利车手刘易斯·汉密尔顿在拉斯维加斯大奖赛前表示，他对车队没有信任问题，尽管在最近四场比赛中的两场里，他没有遵从车队关于进站的指示。《卫报》报道。

进站决定

在10月的新加坡大奖赛期间，这位七届世界冠军无视了车队要求他在虚拟安全车期间进站的指示。当时，他的队友夏尔·勒克莱尔也应进站。汉密尔顿认为自己能够以一次进站完成比赛，但在比赛末段，他磨损的轮胎失去了对赛道的抓地力。他从第三名跌至第六名，随后承认应为这一决定负责，并向车队道歉。

在此前的巴西站，汉密尔顿同样没有执行车队在比赛后段要求他进站换上半雨胎的指令。据他所说，车队告诉他天气状况不会改变，而他感觉自己拥有足够的抓地力。当雨势加大时，这名英国车手在试图超越Racing Bulls车手利亚姆·劳森时冲出赛道，最终获得第九名。汉密尔顿表示，车队没有告知他赛道第一部分有更大的雨。

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沟通与同勒克莱尔的竞争

这名车手强调，这些情况与他和工程师之间缺乏信任无关，车队仍在持续改善沟通。他还特别肯定了其比赛工程师卡洛斯·桑蒂的工作，并表示法拉利正团结一致，朝着同一方向前进。

汉密尔顿也不预计在与勒克莱尔的竞争中会出现新的问题。在墨西哥大奖赛的一次事件后，摩纳哥车手试图超越队友的举动妨碍了两名车手，法拉利领队弗雷德·瓦塞尔对车手们的行动表示不满。在巴西，汉密尔顿和勒克莱尔讨论了这一情况。拉斯维加斯站前，这名英国车手表示，他们理解彼此的界限，并拥有共同目标——为车队取得最佳成绩。

汉密尔顿以世界锦标赛第四名的身份迎接这场比赛，落后其前梅赛德斯队友乔治·拉塞尔一分。基米·安东内利在墨西哥大奖赛后成为赛季冠军。

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