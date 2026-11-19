Google选择了蓝色起源公司的重型New Glenn火箭，用于发射Suncatcher项目中的多颗卫星。该项目旨在验证人工智能系统在太空中运行的可行性。发射计划于2029年第一季度进行。据Channel NewsAsia报道。

轨道计算实验

即将执行的任务将是Google首次使用重型火箭发射完全专用于Suncatcher项目的载荷。每颗卫星都将搭载Google张量处理器——该公司用于运行AI程序的自研芯片。其计算能力大致相当于普通数据中心的一个服务器机架。

这些卫星将被送入阳光几乎持续照射的轨道。Google计划确定是否能够利用太空中的太阳能进行高能耗计算。其理念是减轻地面数据中心对电网、土地资源和冷却系统的负担。

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芯片与冷却系统测试

10月，Google和Planet Labs已经使用SpaceX火箭发射了首个Suncatcher原型。建立通信后，两家公司表示，该卫星的运行符合预期。这项任务将测试芯片对发射期间过载、辐射和极端温度的耐受性。

关键技术任务之一是在没有地球上可用气流的情况下，为高性能处理器散热。为此，在太空中必须使用管道和面板。同时，专家指出，高昂的发射成本、工程困难以及卫星制造能力有限，可能使轨道数据中心的商业应用推迟数年。

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