Google将于2027年1月开始在所有地区实施Android应用开发者验证要求。该系统在特定地区上线后，如果应用开发者未在Google注册，用户将无法从第三方来源安装应用，Ars Technica报道。

第三方应用验证

Google Play中的应用已由经过验证的开发者发布。新要求将这一做法扩展至不通过官方商店下载的应用。开发者须提供由政府机构签发的身份证明文件，并支付25美元，才能完成验证。

9月，Google在巴西、印度尼西亚、新加坡和泰国启动了验证。该公司表示，已注册数百万个与Play Store无关的应用，这些应用占全球Android应用安装量的99%以上。Google称，在全球推广开始后的数月内，该要求将覆盖所有设备。

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例外情况与绕过限制

系统验证服务已部署在搭载Android 8 Oreo或更高版本的Google认证设备上。Google还与Galaxy Store、Honor、Oppo、Xiaomi、Transsion和Vivo合作。系统启用后，这些第三方商店将仅显示经过验证的应用。

面向业余开发者设有免费账户，可让其在有限范围内分发应用。安装次数上限从25次提高到50次。该公司还增加了API，以简化新应用软件包的注册。

用户可通过所谓的高级模式绕过验证，但该选项不会是一个简单的开关。Google将显示风险警告，完全启用该功能还需要等待24小时。面向开发者和分发商的说明显示，该系统应在2027年3月1日前全面投入运行。

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