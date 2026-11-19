Google与Quaise Energy签署协议，采购在美国俄勒冈州纽伯里火山地区由超高温地热岩石发电产生的50兆瓦电力。该电力计划于2030年代初供应给Google位于达尔斯的现有数据中心，OilPrice报道。

Obsidian项目合同

该购电协议规定，从Quaise Energy位于俄勒冈州中部的旗舰设施Obsidian项目供应50兆瓦电力。该公司正在开发利用超高温地热资源进行工业化发电的技术，并称这项协议为同类首创。

常规地热能源利用天然热水储层，其温度很少超过华氏600度。超高温岩石技术需要钻至很深处，那里的温度可达到近华氏800度。通过注入冷水产生蒸汽，蒸汽驱动涡轮机。

钻井技术

Quaise Energy计划在Obsidian项目中采用毫米波钻井技术。该公司称，这项技术可整合到现有钻机中，以经济地达到超高温地热条件。

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该公司还表示，超高温地热井的清洁电力产量可能达到传统地热系统的十倍。Quaise Energy首席执行官兼总裁卡洛斯·阿拉克表示，与Google达成的协议为这一地热能源领域的发展奠定了商业基础。

数据中心需求

在纽伯里地区，另一家初创公司Mazama Energy也在开发超高温地热能源项目。该公司介绍了一项用于在温度为华氏645度的岩石中作业的设备冷却技术，据其数据，这项技术可将钻井速度提高20%。

根据清洁空气任务组的估计，仅开发美国超高温地热岩石潜力的1%，就可以提供4.3太瓦稳定且灵活的发电能力。高盛研究预测，2025年至2030年，全球数据中心的电力需求将增长170%，其中超过60%的增量将来自美国。

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