Google 已开始在全球范围内为 Gemini 推出独立开关，用于保存聊天记录和使用互动内容训练人工智能模型。正如Ars Technica 报道的那样，此前，用户若要禁止该公司将聊天内容，包括附件，用于 AI 训练，就必须关闭历史记录。因此，他们无法返回之前的对话。

独立开关

更新后，用户可以保持聊天记录开启，同时禁止 Google 将新的 Gemini 对话用于训练模型。历史记录设置仍将提供可调整的保存期限。退出训练功能不会默认启用：用户需要自行在 Gemini 设置的 Activity 部分找到相应开关。

也可以通过 Google 账户进入该菜单：Data and Privacy、My Activity、Other activity、Gemini Apps Activity。该公司表示，这项变更正在全球推出，但可能需要数周时间才能向所有用户显示。

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此前收集的数据将如何处理

新设置仅适用于未来与 Gemini 的互动。用户此前已向该服务提供的数据可能包括提示词、Gemini 回复、上传的文件、工具调用、地理位置以及来自已连接应用的信息。Google 表示，此类数据可能会保存最长三年，以改进模型。

用户可以在设置页面手动删除已保存的项目，但已被审查并纳入训练数据的聊天记录不会被追溯删除。退出训练也不意味着会立即停止保存数据：Google 最长可在三年内以其他方式使用这些数据，但不会将其添加到 AI 训练数据集。

此外，更新后，关闭历史记录的用户的对话数据将保存两个月。目前，Google 会将其保存 72 小时，用户可在 24 小时内访问这些数据。该公司称，延长保存期限是为了回应用户、处理反馈，并保护 Google、其用户和公众。

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