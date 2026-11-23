Google将于2027年1月25日停止Nest应用的运行。用户如需远程控制Nest设备并接收通知，将必须转用较新的Google Home应用，Engadget报道。

迁移至Google Home

该公司解释称，这一决定是出于将所有Nest设备整合到Google Home中的意愿。Google表示，新基础设施应为用户提供更现代化的保护和网络安全工具，以及Gemini功能。该公司还称其更快、更可靠且更安全。

转换后，用户将能够在更多设备上观看Nest摄像头的直播，包括电视和智能手表。现有设置和日程安排预计将自动迁移。

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需要手动下载的内容

用户只需手动下载保存在Nest中的个人视频片段。为此，用户应在1月25日前访问Nest网站并使用Download all按钮。Google将自动把第一代Nest Aware订阅转至Google Home Premium套餐；该公司承诺将在临近转换日期时通过电子邮件告知订阅转移的详细信息。

此外，Google将于8月2日停止Google Assistant在智能音箱和显示屏上的运行。Gemini将取代它用于语音控制。今年早些时候，该公司已从Android智能手机和平板电脑、Wear OS设备及其他相关设备中移除了Google Assistant。

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