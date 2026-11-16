在以色列拉马特甘野生动物园，两只雌性西部低地大猩猩多次合作，以够到带有植物性食物的高处树枝。同父异母姐妹阿梅莉亚爬到利沙背上，利沙则四肢着地，充当她的支撑。特拉维夫大学的一项研究记录了这一行为，据《耶路撒冷邮报》报道。

记录到三起案例

科学家记录了同一对同父异母姐妹参与的三起类似事件，分别发生在2021年、2024年和2025年。大猩猩并未接受过这种行为的训练。研究人员对2024年9月的事件进行了最详细的研究，当时饲养员看到这些动物在吃一根此前它们无法够到的树枝上的树皮和叶子。

监控摄像头画面显示，阿梅莉亚爬上了树下的一块岩石。随后，利沙走近她，并采取四肢着地的姿势。阿梅莉亚爬到她背上，直起身来，折断了离地约4.5米高的一根树枝。由于有电力屏障，大猩猩无法直接爬上树。

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利沙主动成为支撑

在2025年6月拍摄的视频中，利沙自行走近阿梅莉亚，并摆出供其攀爬的姿势，没有受到姐妹的身体引导。研究人员迈克尔·列维茨基指出，这一区别表明这是积极合作，而非仅仅将另一只动物当作工具使用。

在2024年的事件后，大猩猩分享了获得的植物，但在2025年，阿梅莉亚独自进食。研究人员还注意到，这对同父异母姐妹通常不会长时间待在一起，因此协调行为不一定需要持续紧密的社会联系。

这项研究发表于科学期刊《Primates》。作者警告称，结论仅基于涉及两只大猩猩的三起案例：视频记录无法确定这些动物是否通过声音或手势交流，以及它们是否事先计划了自己的行动。

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