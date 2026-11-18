在定于11月19日正式发售之前，《侠盗猎车手6》已成为评分聚合网站Metacritic上2026年评分最高的游戏。根据115篇评测，该游戏获得100分中的99分，NME报道。对《侠盗猎车手5》续作发布评测的禁令于11月18日解除。

评论家评分

《卫报》评论员凯扎·麦克唐纳在五星评测中指出，虚拟世界的细节极为丰富、极具真实感，并让玩家对两名在逃主角产生了前所未有的共情。

IGN的卢克·赖利称，《侠盗猎车手6》是他玩过最令人印象深刻的电子游戏。彭博社称该项目为杰作，而Digital Spy表示，这款游戏超出了编辑部的高期待。

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发售与预购

NME评论员马克·博蒙特在其五星评价中称，新作是该系列一次重大但并非超乎寻常的发展。他提到庞大的城市、数百小时的活动内容、动态任务，以及他认为是该系列中最集中且最引人入胜的故事线。

据该媒体报道，《侠盗猎车手6》已在PlayStation和Xbox主机上创下预购纪录。这款游戏也被称为有史以来制作成本最高的电子游戏，但NME将这一说法表述为其他消息来源的报道。

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