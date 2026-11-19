电子游戏《侠盗猎车手VI》（Grand Theft Auto VI）在发售后的第一天可能为发行商Take-Two Interactive带来约18.4亿美元收入。分析公司Sensor Tower估计，截至周四上午，该游戏销量为1910万份，Channel NewsAsia报道。

销售预估

根据Sensor Tower的计算，GTA VI的预估收入超过GTA V在2013年发售后首24小时创造的约8亿美元的两倍。该系列前作当时的销量被认为创下了电子游戏首日销售纪录。

自6月开启预售以来，拥有开发商Rockstar Games的Take-Two Interactive一直称，GTA VI的需求前所未有，且远超预期。公司首席执行官施特劳斯·泽尔尼克在本月早些时候的业绩报告中表示，在实际结果出现之前，Take-Two并不急于宣布成功。

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成本与后续计划

据估计，Take-Two制作GTA VI的成本至少为10亿美元，这使该游戏成为最昂贵的娱乐项目之一。Sensor Tower还认为，Netflix于8月推出的GTA VI Extended Look宣传片促使预售量增长了六倍。

投资者正在等待有关该游戏登陆个人电脑以及推出在线版本计划的细节。一些行业分析师预测，PC版本和多人模式将于2027年推出。TD Cowen分析师道格·克罗伊茨认为，决定Take-Two股票前景的关键因素将是下一版本GTA Online的发布时间和规模，而不只是GTA VI的销量。

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