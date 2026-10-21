南澳大利亚州的一场强降雨伴随冰雹，损坏了河地区和马利地区农场的农作物及羊饲槽。农民原本正为预计创纪录的丰收做准备，ABC News报道。

在位于阿德莱德以东约175公里的桑德尔伍德Kamora Park Poll Merino农场，10分钟内降雨量约为30毫米。冰雹也损坏了农作物，一些地方只剩下茎秆。

羽扇豆和设备受损

农场经理凯特琳·巴芬表示，冰雹直径约达1厘米。根据她的初步评估，恶劣天气可能损坏了遭受冰雹区域至少50%的羽扇豆作物。

她的姨妈安妮·巴芬估计，Kamora Park的作物损失约占面积的四分之一，即约400公顷。她说，田地中形成了大型侵蚀冲沟，冰雹还损坏了农场必需的羊饲槽。树木也掉了叶子。

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该地区强降雨

在马利地区的拉梅鲁，当地居民报告称，一小时内降下了35毫米的雨和冰雹。恶劣天气导致该镇主街被淹。居民还报告称，哈利登降水量为20毫米，洛克斯顿为16毫米。

澳大利亚气象局表示，受灾最严重的是河地区西部，以及中北部、默里兰兹和东北牧区的部分地区。气象站记录显示，庞德罗萨降雨量为22毫米，芒特玛丽为16毫米，巴卡拉韦尔为13毫米。

在经历数年干旱后，今年该州许多地区的降雨量高于往常，改善了农作物状况。受影响农场的所有者目前正在评估恶劣天气造成的损失。

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