在澳大利亚新南威尔士州中北海岸的沃乔普镇，一场强烈风暴使街道覆盖了厚厚一层冰雹，当地居民将其比作积雪。州紧急服务部门（SES）共响应了125起求助，其中超过70起来自沃乔普地区，澳大利亚广播公司新闻报道。

屋顶受损，树木倒伏

Wauchope Rural Supply Store商店员工桑德拉·亨森表示，强冰雹损坏了店铺场所和商品。她说，排水槽无法承受大量冰雹，导致水开始进入店内，员工不得不紧急将商品从货架上取下。

中北海岸SES副区域指挥官托尼·戴表示，大多数求助涉及屋顶受损、排水槽堵塞、房屋进水、树木倒伏和电力线路。到傍晚，救援人员已完成除9起求助外的所有工作。来自纽卡斯尔的队伍原计划抵达该地区，协助疲惫不堪的当地团队。

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恶劣天气波及扬巴和伊卢卡

风暴还对下克拉伦斯地区的扬巴和伊卢卡两座城镇造成了破坏。强风损坏了Iluka Bowls Club附近一座在建汽车旅馆，倒伏树木则使新意大利附近太平洋公路部分路段的交通显著放缓。

据SES区域指挥官伊恩·莱基称，救援人员被召唤协助33名房主。一栋建筑的三面墙倒塌，另有两处屋顶被掀落的报告。恶劣天气损坏了泳池围栏和车库门，还有一些房屋进水。

为何出现冰雹

气象局高级气象学家迪恩·纳拉莫尔将此次恶劣天气归因于高层大气降温。冰雹通常直径为1至2厘米，但也有报道称冰雹最大可达3厘米。由于冰雹持续降落，形成了大量积冰雹，尤其是在麦夸里港以西的沃乔普地区。

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