在澳大利亚，上周被自由党取消在维多利亚州克罗伊登选区候选人提名资格的格兰特·哈钦森，通过律师要求恢复其候选人资格。他称，这一决定违反了党的章程，澳大利亚广播公司新闻报道。

律师的要求

哈钦森的律师于周三晚间向该党州执行机构发出法律信函。他们要求在周五前恢复其候选人资格，并发出正式法律通知，要求保留所有与撤销提名有关的文件。

由RV Lawyers律所起草的信中指出，哈钦森没有获得回应相关指控的机会。律师还否认了有关他未披露与前律师事务所之间诉讼程序的说法。根据他们的说法，这些诉讼程序已在审查和候选人遴选过程中披露。

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对程序的异议

维多利亚州反对党领袖杰丝·威尔逊上周表示，已出现有关哈钦森与其律师事务所正在进行的法律纠纷的新信息。该政治人物的律师要求该党提供此类信息存在的证据。

哈钦森的代表还称，执行机构成员没有提前获悉就其候选人资格以及批准托比·伍尔德里奇为新候选人进行的投票。伍尔德里奇在周一晚间的党内会议后取代了哈钦森。律师罗德·韦特对其获批程序提出质疑，并向该党索要会议通知、议程、会议记录、出席名单和提交的材料。

哈钦森和自由党总部拒绝置评。威尔逊在回答记者提问时表示，此事属于该党的职责范围。现任克罗伊登议员大卫·霍吉特将在议会任职20年后结束政治生涯；自由党在11月28日选举前以1.4%的优势守住该选区。

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