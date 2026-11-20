玩家在网上发现，《侠盗猎车手VI》中有近750首独立音乐曲目。游戏提供20个游戏内电台。Variety对此报道。该曲目集合涵盖九个年代的音乐。

电台、播客和脱口秀

玩家可以在驾车时收听这些电台，也可以步行时通过连接到角色杰森和露西亚手机的耳机收听。游戏中还有播客、脱口秀、对保守派福克斯新闻的戏仿，以及一个隐藏的夜总会电台。

这些电台包括由Robyn和Alex Consani主持的流行电台Flash FM、播放20世纪80年代流行音乐并由Weird Al Yankovic和Brigitte Nielsen主持的Vice City FM，以及专注于雷鬼顿和拉丁美洲音乐的Cocoteo FM。该电台由Bad Bunny和RaiNao主持。

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从说唱到古典音乐

名单中还包括播放南方说唱的Dirty South Classics、播放20世纪90年代R&B的Honey FM、播放经典摇滚的V-Rock、播放重金属的The Chamber 106.6、播放乡村音乐的Back Country Radio、播放布鲁斯的Gloriana Blues Radio、Leonida Jazz Radio以及播放古典音乐的Symphony FM。

官方专辑《Grand Theft Auto VI: The Album》也已单独发行，收录34首曲目。该发行作品中的艺人包括Travis Scott、Cardi B、Future、Dua Lipa、Morgan Wallen、Don Toliver、Jennie和Zara Larsson。

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