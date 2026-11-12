绿色和平组织根据卫星数据发现，自2月28日美伊战争爆发以来，波斯湾水域——包括阿联酋和阿曼附近——已发生逾500起石油泄漏事件。据《卫报》报道，霍尔木兹海峡和阿拉伯海也记录到了泄漏事件。10月，海峡水域内的油轮遭到导弹或水雷袭击，石油污染了海洋及该地区国家的海岸。

污染规模

绿色和平组织专家妮娜·诺埃尔估计，每日绘制在地图上的泄漏痕迹总面积约为2万平方公里，几乎相当于威尔士的面积。绿色和平组织还报告称，自冲突开始以来，已有超过133起针对油轮的袭击。

10月是袭击最密集的一个月：华盛顿近东政策研究所记录到或收到有关霍尔木兹海峡及周边水域超过30起袭击的报告。在污染最严重的事件中，包括对阿联酋海岸附近超级油轮Gem No 2的袭击：油污带延伸超过35公里。

绿色和平组织估计，在6月初一艘油轮遇袭后，阿曼沿岸的油污在高峰时覆盖面积超过600平方公里。荷兰组织PAX研究员维姆·兹韦嫩堡表示，两艘于3月被击中的伊朗海军舰艇在数月内持续成为漏油源头。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

对海洋生态系统的风险

石油污染已抵达海岸，包括哈拉红树林地区、希德瓦尔岛和格什姆岛。卫星图像还显示，阿曼穆桑代姆国家公园附近以及伊朗米纳卜河三角洲附近存在油污。这些地区是珊瑚礁、红树林、海鸟、海龟和鱼类的栖息地。

海洋生物学家伯恩哈德·里格尔指出，波斯湾的浅水区尤其容易受到水温升高的影响，这会损害珊瑚、藻类和鱼类。诺埃尔表示，石油可长期残留在底部沉积物、海岸和红树林根部，扰乱食物链，并对依赖渔业的沿海社区构成威胁。

Gem No 2事件发生后，阿联酋关闭了海滩，开始清理海岸并监测海水淡化设施。在阿曼，潜水员和设备被派往受损船只，船员则在哈拉尼亚特群岛附近清理约11公里海岸线上的石油。

关注我们在