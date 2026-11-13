Greensteel Australia已就位于澳大利亚新南威尔士州纽卡斯尔原BHP冶金综合体所在地的钢铁厂一期作出最终投资决定。据澳大利亚广播公司新闻报道，这是澳大利亚绿色钢铁项目中唯一已在第一阶段落实最终投资的项目。

西澳大利亚州、新南威尔士州和昆士兰州至少有五个项目计划在2030年前开始生产。传统钢铁生产约占全球温室气体排放量的8%。

废金属回收

一种常见方法是在由可再生能源供电的电弧炉中重熔废金属。该技术的支持者表示，这可将碳足迹减少多达90%。由再生原材料制成的钢被称为再生钢。

Generation Steel计划在科利市建设一座利用废料连续生产钢筋的工厂，该市位于珀斯以南约200公里处。该公司联合创始人拉詹·阿加瓦尔表示，这项技术将无需分别制造、冷却、运输和轧制钢坯。据他称，这可将能源效率提高约80%。

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开发商希望与来自亚洲的进口钢筋竞争。同时，废料供应可能成为限制因素：西澳大利亚州几乎所有废金属都被出口，2025—26年间经弗里曼特尔港运出的数量接近60万吨。在昆士兰州，估计约60%的此类资源被运往国外。

绿色铁

在初始阶段，Greensteel Australia计划使用来自东南亚的进口钢材，而不是当地废料。该公司后续处理纯铁的计划可能需要数十亿美元投资。

另一个方向是绿色铁，即直接还原铁，它在直接还原炉中使用氢气或天然气而非焦煤生产。这项技术更适合高品质磁铁矿石，而磁铁矿石的开采和加工比澳大利亚常见的赤铁矿石更为困难。Fortescue位于克里斯马斯溪的试点工厂今年首次获得了熔融金属。

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