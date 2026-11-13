达西·格雷厄姆和布莱尔·金霍恩入选苏格兰队首发阵容，将参加周日在苏格兰爱丁堡默里菲尔德体育场举行的国家锦标赛对阵澳大利亚的比赛。比赛计划于格林尼治时间15:10开球，BBC体育报道。

后卫线调整

金霍恩将担任全卫，替代未进入比赛名单的凯尔·罗。杰米·多比将作为替补开始比赛，格雷厄姆则将出任边锋。

29岁的格雷厄姆是苏格兰队尝试得分纪录保持者。此前预计他会因肱二头肌撕裂缺席秋季测试赛，但这名橄榄球运动员的恢复速度快于预期，并于上个月重返爱丁堡队参赛。

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比赛阵容

首发前锋阵容没有变化。罗里·萨瑟兰、尤恩·阿什曼、赞德·法格森、格雷戈尔·布朗、斯科特·卡明斯、马特·法格森、罗里·达奇和杰克·登普西将首发出场。

凯尔·斯泰因、西奥内·图伊普洛图、芬恩·拉塞尔和本·怀特也进入首发阵容。格雷戈尔·希德尔斯顿、皮埃尔·斯霍曼、威尔·赫德、马克斯·威廉姆森、乔什·贝利斯、奥利·莱瑟巴罗和汤姆·乔丹将与多比一同坐在替补席上。莱瑟巴罗可能迎来国家队首秀。

上周，苏格兰在爱丁堡不敌新西兰，而澳大利亚则在特威克纳姆体育场负于英格兰。

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