希腊10年期国债收益率降至4.15%，低于意大利的4.37%和法国的4.73%。据Euronews报道，这意味着雅典在市场上以低于罗马和巴黎的成本融资。

预算指标改善

希腊债券收益率于2019年11月首次低于意大利，并自4月20日起持续维持在更低水平。其收益率于2025年1月首次低于法国，并自6月15日起一直低于法国。

11月20日，美国评级机构KBRA将希腊信用评级从BBB上调至BBB+，展望稳定。KBRA高级董事兼主权信贷业务负责人肯·伊根表示，希腊债务主要为固定利率，且期限较长，而市场对该国的评价远比过去更为有利。

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2025年，希腊基本财政盈余占GDP的5.1%——不计偿债支出，收入超过支出。KBRA称，这一指标为欧洲最高。增值税征收缺口也有所缩小：从2019年的24%降至2024年的约9%，大致相当于欧盟平均水平。

债务规模几乎与意大利持平

根据欧盟统计局数据，2026年第二季度，希腊政府债务降至GDP的140.8%，而一年前为152%。与此同时，意大利债务从GDP的137.6%升至139.9%，法国则从115.4%升至119.1%。希腊与意大利指标之间此前超过14个百分点的差距缩小至不足一个百分点。KBRA预计，到2027年，希腊债务将降至约GDP的129%。

希腊中央政府债务的平均到期期限为18年，欧洲稳定机制贷款的平均到期期限为32年。与此同时，该机构指出经济的一项弱点：家庭储蓄水平较低。KBRA预测，由于投资在很大程度上由海外资金提供融资，希腊今年的经常账户赤字将达到GDP的6.6%。

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